Un antidépresseur pour soigner certains cancers ? Une recherche belge prometteuse et primée

Cela fait 5 ans que l’équipe de recherche étudie la manière dont les cellules cancéreuses génèrent de l'énergie. Les cellules cancéreuses ont en effet besoin de beaucoup d’énergie pour se multiplier. "Pour trouver cette énergie, elles se comportent d’une autre façon que les cellules saines", explique Kim de Keersmaecker. "Certaines cellules cancéreuses sont capables de fabriquer elles-mêmes deux acides aminés, la sérine et la glycine, au départ du glucose, ce que les cellules saines ne font pas. Les cellules saines vont les puiser dans le sang, mais ne peuvent pas les fabriquer elles-mêmes. On avait donc trouvé une différence importante entre cellules cancéreuses et cellules saines. On a vu, en plus, que les cellules cancéreuses devenaient dépendantes, accros à la sérine et à la glycine. Et que si on freinait cela, les cellules cancéreuses ne pouvaient plus se multiplier." L’équipe avait trouvé le point faible de ces cellules cancéreuses.

Tous les cancers ne produisent cependant pas eux-mêmes de la sérine et de la glycine : il s’agit surtout des leucémies lymphoblastiques aiguës – les leucémies les plus fréquentes chez les enfants, et de certains types de cancers des poumons et de la prostate. D’autres types de cancers, comme certains cancers du sein ou cancers de la peau (mélanomes) le font aussi.