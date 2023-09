"Un animal n’est pas une fringue" : la vente d'animaux vivants sur les marchés sera interdite dès janvier 2024

Des oiseaux, des lapins, des cochons d’inde au milieu des étals de fruits et légumes…. Ces images appartiendront bientôt au passé.

À Liège, il n’y aura bientôt plus d’animaux vivants en vente sur les marchés. Comme de nombreuses autres communes du pays, la ville vient d’imposer leur interdiction d’ici le mois de janvier prochain, une décision prise au nom du bien-être animal. Le code wallon du bien-être animal interdit en effet la commercialisation d’animaux dans un lieu public.

Pour les vendeurs d’animaux, "c’est une catastrophe. C’est un métier qui va mourir" regrette Jean-Paul Smet, gérant d’une animalerie, présent sur la Batte ce dimanche.

Du côté des autorités de la ville, cette décision permet de s’attaquer à des achats irréfléchis :"L’animal n’est pas un objet. Ce n’est une fringue que l’on doit vendre sur un marché", indique l’Échevine en charge du bien-être animal à la Ville de Liège Christine Defraigne (MR). "Les animaux sont des êtres vivants dotés d’une sensibilité et nous voulons leur donner un statut et éviter les achats compulsifs et impulsifs.", ajoute la libérale.

Pour Claire Devillers, vétérinaire, cette interdiction est une question de bon sens : "Les animaux comme les lapins, les rongeurs ainsi que les oiseaux sont des animaux qui sont des proies dans la nature et qui sont donc très sensibles au stress. Un marché bruyant, avec beaucoup de lumières et beaucoup de monde qui passe n’est pas adapté pour eux et cela va les stresser. Cela peut avoir un impact direct sur leur santé."

Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2024.