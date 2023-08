Un animal en classe : est-ce une bonne idée ?

Les plus adaptés sont les animaux de petite taille, qui nécessitent peu d’espace, et qui pourront rester en classe tout seuls ou être placés dans une famille d’accueil pendant les vacances et week-ends. L’idéal sera donc un hamster, un petit oiseau dans une cage ou un poisson rouge.

Un chien ou un chat est également possible, s’il s’agit de celui de l’institutrice. Il accompagnera sa maîtresse en classe pendant la journée, participera à des activités avec les enfants, et rentrera avec elle à la fin de la journée. Mais là encore, le sujet devra être discuté avec les parents et les enfants.