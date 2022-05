Un Anderlecht entreprenant partage contre le Club Bruges, statu quo dans les Champions’ Playoffs

Anderlecht et le Club Bruges ont partagé au terme d’un match nul animé. Les Mauves ont globalement dominé la rencontre face à une équipe brugeoise qui s’est progressivement contentée du point. Après le nul entre l’Antwerp et l’Union, les quatre équipes des Champions’ Playoffs se sont donc neutralisées dans cette deuxième journée.

Vincent Kompany espérait une réaction d’orgueil de son équipe à la suite d’une semaine qui les à la fois vu perdre la Coupe de Belgique et abandonner les rêves de titre. Face au Club Bruges, le coach aligne Marco Kana, Francis Amuzu et Kristian Arnstad au lieu des Refaelov, Olsson et Verschaeren (blessé).

L’électrochoc attendu a donc bien eu lieu. Les observateurs ont vu un Arnstad transfiguré qui n’a plus rien à voir avec le frêle joueur qui faisait ses débuts il y a un an et demi lors d’un Bruges - Anderlecht au Stade Jan Breydel. Ils ont également vu un Kana dans la lignée de sa montée au jeu en finale de Coupe de Belgique.

Bruges a pourtant dominé le premier quart d’heure et aurait pu obtenir un penalty pour une poussée de Lisandro Magallan sur Charles De Ketelaere (3e), avant que Lang ne bute sur un Van Crombrugge bien sorti (10e). Mais par la suite, les Mauves ont remporté la bataille territoriale, sans pour autant se ménager des occasions aussi franches que leurs adversaires. C’est Arnstad qui poussait Mignolet à sa meilleure parade au terme d’un bon mouvement collectif (41e).