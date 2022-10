Un Anderlecht amorphe s’incline à West Ham et glisse en troisième place du groupe B

Anderlecht s’est incliné 2-1 à West Ham ce jeudi soir. Les Hammers ont inscrit les deux buts en première période, par Mohamed Benrahma et Jarrod Bowen au quart d’heure et à la demi-heure. Les Mauves ont très peu espéré dans cette rencontre, pas vraiment révoltés malgré le score. Seule la toute fin de match a amené un peu de doute dans l’esprit de West Ham, Sebastiano Esposito a en effet converti un penalty à la 88e. Mais le score, logique, n’a plus évolué. Les Bruxellois glissent en troisième position de ce groupe B, toujours avec quatre unités. West Ham poursuit son sans-faute et caracole en tête avec 12 points, Silkeborg a dépassé les Mauves avec ses six unités. Le Steaua Bucarest est en queue de groupe avec un petit point.

Les Bruxellois devront se remobiliser rapidement pour affronter le FC Bruges dimanche.