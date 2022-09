Un Anderlecht, à nouveau peu inspiré, concède une 3e défaite en 4 matches de Pro League à Westerlo

Pour la 3e fois sur ses 4 derniers matches de Pro League, le Sporting d’Anderlecht s’est incliné. Une défaite méritée après une nouvelle partie où les Bruxellois n’ont joué que la deuxième période de leur rencontre face à une équipe de Westerlo très bien organisée.

Après la victoire acquise jeudi à l’arraché face aux Danois de Silkeborg, le Sporting veut retrouver aussi les chemins de la victoire en Pro League. Face aux mauves se dresse une ancienne bête noire du club : Westerlo. Les Campinois ont souvent posé des problèmes aux Bruxellois dans leur Kuipje. Niveau composition : petite surprise chez les Mauves puisque Jan Vertonghen, blessé au mollet, n’est pas du déplacement et est remplacé par Delcroix. Pour le reste, Felice Mazzu aligne une équipe assez classique avec Diawara et Ashimeeru au milieu, Sadiki et Amuzu sur les flancs et un duo d’attaque composé de Silva et Stroeykens. En face Westerlo aligne son super transfert de dernière personne en la personne de Nacer Chadli, ancien mauve durant la saison 2019-2020.

La partie commence de la pire des manières pour les Bruxellois. A peine chaud, les Mauves sont pris à froid par un joli mouvement collectif de Westerlo conclu par Igor Vetokele sur un centre de Maxim De Cuyper. Après seulement 5 minutes de jeu, c’est 1-0.

Anderlecht n’y est pas et Westerlo continue sa domination sur les Bruxellois. 5 minutes après l’ouverture du score, Nacer Chadli se montre sur son flanc gauche en provoquant et en repiquant dans l’axe pour frapper mais son envoi est repoussé sans trop de difficulté par Van Crombrugge. Dix minutes plus tard, l’ancien joueur de Tottenham met de nouveau le feu sur son flanc avant d’envoyer un centre tendu repoussé très difficilement par la défense des Bruxellois. Une bonne entame de match pour Chadli, tout ça sous les yeux du sélectionneur, Roberto Martinez, présent en tribunes.

Anderlecht éprouve énormément de difficultés en défense mais aussi en attaque où les mauves n’arrivent pas à poser leurs offensives. Il faut attendre la 38e minute de jeu pour assister à la première frappe cadrée des Anderlechtois : un envoi venu des pieds de Stroeykens, capté sans difficulté par Sinan Bolat.

Mais les plus concrets restent les Campinois. Quelques minutes avant la pause, De Cuyper isole Foster d’une très jolie louche dans le rectangle et Sadiki doit intervenir in extremis pour empêcher le Sud-africain de doubler la mise. A la pause, c’est 1-0 et tout comme mercredi, Anderlecht n’y était pas du tout dans cette première période.