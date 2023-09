Un ancien tramway liégeois en cours de restauration publique

Dans la motrice, l’ébéniste Christian Dalimier est sous le charme de cet intérieur en bois : " Le plafond de la cabine de pilotage est entièrement en bois, rainuré et langueté. Intérieurement tout est en bois, de qualité vraiment exceptionnelle. On découvre par exemple au niveau des finitions intérieures que les panneaux sont moulurés. Les fenêtres ont des coins en arrondi. Il y a des assemblages en oblique, et donc les menuisiers de l’époque étaient des gens très performants ", confie-t-il.