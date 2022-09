Un ancien titre de Ghost remonte dans les charts suite à une vidéo virale sur TikTok

Et depuis la sortie de cet extrait, la chanson a été utilisée dans plus de 10.000 clips sur la plateforme. Le hashtag #maryonthecross a quant à lui été écrit plus de 806 millions de fois.

Le single est maintenant dans le top 90 du Billboard avec plus de 6 millions de streams aux Etats-Unis et 1000 téléchargements entre le 9 et le 15 septembre. Le groupe n’avait d’ailleurs encore jamais figuré dans le top 100.

Et pour clore la tournée nord-américaine, Ghost a maintenant partagé une vidéo live de ce titre. L’extrait a été filmé à Tampa le 6 septembre et marque donc la fin de cette tournée avec Mastodon et Spiritbox.

Dans un communiqué, on peut lire : "Nous voulons vous informer que toutes les bonnes choses ont une fin. Bien que l’Imperatour se termine ce week-end, nous souhaitions vous laisser avec cet aperçu de notre reconnaissance envers votre soutien continu."