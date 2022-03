Un ancien sans-abri revisite "L’Enfer" de Stromae à TF1 pour une association de colocations solidaires

Fred, un ancien SDF Nantais a détourné la prestation de Stromae au JT de TF1 pour évoquer le travail de l’association Lazare qui lui est venue en aide. Tom Salbeth a commenté cette séquence qui a fait le buzz.

L’intervention inattendue de Stromae qui avait interprété son single L’Enfer au JT de TF1 en janvier dernier a fait l’objet de nombreuses parodies.

Mais cette séquence a aussi inspiré des projets caritatifs comme l’association Lazare. Cette ASBL qui œuvre notamment en Belgique pour former des colocations entre sans-abri et jeunes actifs, a réalisé un fameux coup de projecteur sur son travail.

L’association a filmé une séquence presque identique à la prestation du maestro ce 8 mars à Télénantes avec Fred Baraille, un Nantais de 54 ans, resté trois ans à la rue avant d’intégrer une colocation solidaire. L’homme, coiffé comme Stromae et devant le même décor, répond à une question de la journaliste en revisitant les paroles de L’Enfer en Colocataire. Il retrace son parcours et explique que sa coloc solidaire lui a permis de s’en sortir dans la vie.

Une manière pour l’association de toucher un public plus jeune et fragilisé et de récolter des dons en sa faveur.