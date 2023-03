Un ancien maire français et des retraités suisses devant la CEDH pour dénoncer l’inaction climatique de leurs pays

"La chaleur tue", a plaidé l’avocate, elle "augmente le risque de problèmes rénaux, de crises d’asthme, de troubles cardiovasculaires […] et provoque des symptômes graves qui sont particulièrement aigus chez les personnes âgées, et plus particulièrement chez les femmes âgées."

Cela "relève du procès d’intention d’affirmer ou de suggérer que la Suisse fait preuve d’inaction", a balayé Alain Chablais, qui représente le gouvernement suisse, avançant que les politiques climatiques d’un pays doivent être décidées au niveau politique et non judiciaire.

Pour Anne Mahrer, 64 ans, une porte-parole de l’association des retraitées suisses, cette audience est "un événement historique".

La démarche des "Aînées" avait démarré dès 2016, avec une série de recours restés vains. Soutenues par Greenpeace Suisse, les militantes ont alors saisi la CEDH.

La Cour examinera la recevabilité et le fond de ces affaires puis rendra ses décisions dans quelques mois.