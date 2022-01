Un ancien hangar transformé en logement cosy et chaleureux au centre de la capitale

Cette semaine, Cédric et Virginie vous présentent une transformation radicale ! Judith et Raymond ont décidé de rénover un hangar en un logement cosy et chaleureux accueillant un espace professionnel. Des baies ont évidemment été installées pour mettre en valeur le volume intérieur, et des jeux de niveaux pour donner de la dimension à la pièce. Le couple a conservé le béton pour son caractère et l’a rehaussé avec des éléments en bois. Découverte samedi soir sur La Une !