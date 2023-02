Un ancien candidat de Koh Lanta tacle Denis Brogniart sur ses accès de colère

Le lendemain de la diffusion du premier épisode, Cyril Hanouna a en effet reçu l’ex-aventurier Pascal Salviani sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Interrogé à propos des audiences catastrophiques de l’émission ainsi que des récentes polémiques qui avaient touché le présentateur, celui-ci a dit avoir constaté un grand changement dans la personnalité de Denis Brogniart entre ses deux participations à l’aventure, en 2016 et 2018. "C’était plus le même personnage, il avait pété les boulons" a-t-il notamment déclaré avant d’affirmer "ces comportements, il les a déjà eus avec des joueurs et d’autres personnes".