Un ancien cadre de WhatsApp regrette la vente à Facebook

“Aujourd'hui, WhatsApp est la deuxième plus grande plate-forme de Facebook (encore plus grande qu'Instagram ou FB Messenger). Mais c'est l'ombre du produit pour lequel nous avons tant travaillé et que nous voulions construire pour le monde. Et je ne suis pas le seul à regretter qu'il ait fait partie de Facebook à l’époque“, poursuit Neeraj Arora, avant de conclure de manière cynique.

“Les entreprises technologiques doivent admettre quand elles font quelque chose de mal. Personne ne savait au début que Facebook deviendrait un monstre Frankenstein qui dévorerait les données des utilisateurs et crachait de l'argent sale. Nous ne le savions pas non plus.”

Meta (ex-Facebook) n’a pas réagi aux propos de l’ancien cadre. Mais avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs sur sa messagerie, on se doute que le groupe se moque un peu des critiques.