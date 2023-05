"Un an, une nuit" d’Isaki Lacuesta : se reconstruire après le drame des attentats de Paris

Les attentats de Paris marquent le point de départ de cette histoire. Ramon et Céline forment un merveilleux couple, très complice. Le soir du 13 novembre 2015, ils sont parmi la foule du Bataclan, la salle de concert parisienne visée par les terroristes. S’ils réchappent à ce drame, ils gardent en eux des images tragiques. Céline veut tout oublier pour passer à autre chose. Ramon, lui, veut comprendre. Mais est-ce qu’il y a quelque chose à comprendre ?

Ce film est réalisé par le cinéaste espagnol Isaki Lacuesta dont les films, balancés entre fiction et documentaire, sont toujours salués en Espagne. Des films qui ne sortent pas (voire très peu) chez nous. "Un an, une nuit" s’inspire du livre "Paix, amour et death metal" du romancier (lui aussi espagnol) Ramon Gonzales, l’un des rescapés du Bataclan. Et à travers cette histoire (comme dans le film "Revoir Paris" avec Virginie Efira), Lacuesta nous raconte comment nous pouvons sortir d’un tel drame, survivre à un tel cauchemar ! ?

Pour y arriver, le réalisateur utilise pas mal de flash-backs comme des souvenirs qui viennent hanter ses personnages, tous ces sentiments étranges dont on n’arrive pas à parler… pour lesquels les mots ne sont pas assez forts. Ces personnages vivent donc cette situation de manière radicalement différente. Mais quoi qu’il arrive, ce n’est que par le dialogue qu’ils pourront s’en sortir. Raconter l’indicible, il est là le véritable pari de ce film. Le raconter et surtout le jouer… mais pour ça, vous pouvez compter sur Noémie Merlant et Nahuel Perez Biscayart, les deux incroyables interprètes de ce drame !