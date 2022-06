Un an et un jour après avoir frôlé le drame, Christian Eriksen va refouler la pelouse du Parken de Copenhague

Le pari des Bees est risqué – Eriksen ne s’est pas entraîné pendant 6 ou 7 mois et est équipé d’un défibrillateur -, il s’avère payant. Un coup d’œil plus précis à sa feuille de stats des derniers mois laisserait presque croire que tout est oublié. Son corps semble en tout cas avoir digéré l’épreuve d’il y a un an. Depuis sa première apparition avec Brendford (38 minutes) le 26 février, il enchaîne les titularisations et les matches complets (10).



"Quand vous vivez une telle expérience, aussi difficile, après c’est différent. Vous voyez les choses autrement […] La vie est quelque chose qui peut vous être retirée très rapidement. Il faut vraiment vivre l’instant présent et profiter du temps que vous avez avec ceux que vous aimez, lorsqu’ils sont près de vous. […] Je pense que ça m’a rendu plus détendu en ce qui concerne le football."



Eriksen a faim, de foot et de vivre tout simplement. La saison de Premier League terminée, il continue avec l’équipe nationale. Il vient encore d’aligner trois fois 90 minutes en 7 jours. Quand on sait d’où il vient, on a du mal à y croire. L’élégant médian n’a pas perdu son coup de patte. Au cours de ces 14 matches, il a marqué à 4 reprises et délivré 5 assists. Épatant.