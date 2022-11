Un an et demi après son arrêt cardiaque, Christian Eriksen va participer à la Coupe du monde : "Je sais que tout ira bien"

Le 12 juin 2021, lors de la première rencontre du groupe B de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen s'était effondré sur la pelouse, victime d'un arrêt cardiaque. Un an et demi plus tard, le milieu de terrain de la Danish Dynamite va participer à la Coupe du monde 2022.

"À présent, inconsciemment, je sais que tout ira bien. Je suis reconnaissant d'être ici. Tout le reste est un plus. C'est ma devise maintenant", a confié le joueur de Manchester United. "C'est difficile de regarder en arrière et de penser à ce qu'étaient ma carrière et ma vie à l'époque. Être ici et jouer la Coupe du monde est un grand contraste avec cela. C'était le rêve depuis le début, j'espérais être ici et être en assez bonne santé pour jouer. La réussite était de revenir, de retrouver la santé et d'avoir une vie. Tout le reste n'est qu'un plus. Jouer la Coupe du monde, c'est énorme. Pas seulement parce que c'est une Coupe du monde. Mais parce que j'ai tout fait pour atteindre cet objectif".

Dans le groupe D, l'ambitieux Danemark, porté par Eriksen, débutera sa Coupe du monde ce mardi à 14 heures contre la Tunisie, avant d'affronter la France le 26 novembre et l'Australie le 30.