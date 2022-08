Un an de régime taliban en Afghanistan : ""Je suis heureux que les infidèles soient partis"

Plusieurs combattants assurent que l’Afghanistan est désormais sûr, pour la première fois depuis des décennies. "Je suis militaire et je peux dire qu’aucun Afghan n’est tué désormais, ce qui veut dire que tout le monde est en sécurité", affirme Mohammad Waleed, 30 ans, garde dans une mosquée chiite de Kaboul.

Dans les rues de la capitale, on croise des combattants venant de régions lointaines, mais les cadres du mouvement viennent principalement de l’ethnie pachtoune. La plupart d’entre eux ont étudié dans les madrassas sunnites du Pakistan et, pour eux, la mise en place d’un système basé sur la charia, la loi islamique, est un de leurs plus grands succès de la guerre. "Tous les hommes et toutes les femmes peuvent maintenant vivre librement dans tout l’Afghanistan", assure Niamatullah, combattant de 27 ans.