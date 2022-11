Un an de prison requis contre "Docteur idéologie" pour violence conjugale

Cet après-midi s’est ouvert le procès qui oppose la danseuse bruxelloise Jenifer Bosenge, dite " Jeny Bosenge ", à son ex-compagnon, l’humoriste Bryan Bule Lumbala, alias " Docteur idéologie ".

Un procès que certains n’hésitent pas à qualifier de " procès symbole " de la violence conjugale que subissent de trop nombreuses femmes tant l’affaire a fait grand bruit sur la toile et dans les médias.

Pour rappel, en octobre 2021, la danseuse et chorégraphe suivie par plus d’1,3 millions de personnes avait diffusé sur les réseaux sociaux une série de photos où l’on apercevait son œil gauche tuméfié accompagné d’un texte dans lequel elle dénonçait les violences physiques et psychiques que lui aurait fait subir son ex-compagnon : " Je n’ai plus peur de parler ! Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence " écrivait-elle. Des publications qui avaient suscité l’émoi et l’indignation sur la toile et dans les médias.

Directement mis en cause par les publications, Bryan Bule Lumbala avait vigoureusement contesté les faits, affirmant avoir également fait l’objet de coups de la part de son ex-compagne. L’acteur et influenceur bénéficiant, lui aussi, d’une large communauté affirmait n’avoir jamais levé la main sur sa compagne " preuves " à l’appui.