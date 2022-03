Un an de prison de plus pour un violeur en série ciblant des étudiantes près de l’ULB

Le 30 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné Yassine B. à une peine de 12 ans de prison, ainsi qu’à cinq ans de mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP), pour quatre viols et quatre attentats à la pudeur, commis entre juillet 2016 et novembre 2019. Selon le tribunal, il utilisait toujours le même modus operandi. Il ciblait des étudiantes sous l’emprise de l’alcool qui revenaient de soirées étudiantes. Il leur proposait de les ramener chez elles en voiture, se faisant passer pour un chauffeur du service de taxi partagé Collecto, vêtu de son uniforme de la Stib où il était chauffeur de bus.

Dans le second dossier, jugé ce mardi, le parquet avait requis une peine de trois ans de prison complémentaires, étant donné qu’il s’agissait d’un fait de même nature que ceux pour lesquels Yassine B. a été condamné en juin 2020, et commis pendant la même période infractionnelle. L’avocat de la défense avait quant à lui plaidé une absorption complète de la peine. Le tribunal a estimé qu’une peine complémentaire d’un an de prison était de nature à sanctionner adéquatement le prévenu.