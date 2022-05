Un an de prison avec sursis pour avoir noyé son chien dans le canal à Hensies

C’est une affaire de maltraitance animale qui avait fait grand bruit : un chien (un american staff) a été retrouvé roué de coups et lesté avec un bloc de béton dans le canal à Hensies. C’est un ouvrier communal qui avait découvert la dépouille de l’animal et alerté les autorités en 2019.

Le maître de l’animal vient d’être condamné en appel à un de prison avec un sursis de cinq ans annonce Sudinfo. L’homme ne pourra en outre plus détenir d’animaux de compagnie.

En première instance, le propriétaire avait été acquitté au bénéfice du doute. Mais la cour d’appel a estimé qu’il y avait assez d’éléments à charge. Sa fille a notamment témoigné du fait qu’il était violent avec le chien et plusieurs témoins ont assuré l’avoir entendu dire qu’il allait "jeter le chien à l’eau s’il continuait à faire des bêtises".

Enfin, les enquêteurs ont retrouvé chez lui un bloc de béton identique à celui qui avait été utilisé pour lester l’animal.