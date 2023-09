Un an de mayorat pour Anne Masson à Wavre : "La lutte contre les inondations est notre priorité"

Mais la priorité, c’est la lutte contre les inondations. La catastrophe de juillet 2021 est encore dans toutes les mémoires et les débordements localisés observés fin août ont fait l’effet d’une piqûre de rappel.

Pour limiter le risque dans les endroits inondés récemment, la Ville va intensifier le curage et la remise en état du réseau d’égouttage. Mais pour affronter de nouvelles pluies abondantes, il faudra des mesures plus radicales. Pour donner une idée de l’ampleur de la tâche, la bourgmestre cite les premières conclusions d’une étude commandée par la ville : en deux jours, les 14 et 15 juillet 2021, 4,3 millions de mètres cubes d’eau sont tombés sur le territoire communal. Un niveau de précipitations colossal, bien au-delà de ce que la Dyle peut absorber.

"Nous avons calibré les besoins de rétention, ils s’élèvent à 1,3 million de mètres cubes si on veut juguler une inondation telle que celle que nous avons vécue en 2021, ce n’est pas rien, précise Anne Masson. L’étude a identifié sept sites qui sont néanmoins insuffisants. Nous allons donc maintenant analyser un autre terrain qui se situe entre Ottignies et Wavre. Nous pensons que c’est la bonne piste pour avoir une zone d’une grande capacité bien en amont de Wavre. Et nous travaillons main dans la main avec la Province, pour remonter le plus loin possible dans la gestion de la Dyle, c’est-à-dire au-delà d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Court-Saint-Etienne. C’est vraiment sur tout le bassin versant qu’il faut travailler."