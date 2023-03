Un an de la guerre en Ukraine : des belles histoires de solidarité dans nos communes

L’invasion russe de l’Ukraine a un an. Depuis février 2022, des millions de personnes ont migré au sein de l’Ukraine ou ailleurs dans l’Union européenne. Des femmes, des hommes, des enfants – plus de 63.000 – sont arrivés en Belgique où les citoyens et les communes les ont accueillis, aidés et logés.

Un an plus tard, les initiatives de solidarité persistent dans nos communes notamment par le biais des Plans de Cohésion Sociale. Ces Plans permettent aux Ukrainiennes et Ukrainiens de trouver des biens de première nécessité, un logement, un emploi, des cours de français ou des groupes de parole et de soutien psychologique.

Par exemple à Dour, une permanence " emploi " est organisée à la maison communale par le CPAS et des bénévoles. " On s’est rendu compte qu’il y avait encore beaucoup de difficultés à trouver du travail. On a mis en place des permanences avec des bénévoles qui prennent la peine de discuter avec les personnes pour voir leurs projets." explique Martine Coquelet, présidente du CPAS de Dour au micro de Télé Mons-Borinage.