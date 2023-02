Un an de guerre en Ukraine : Unia a déploré une cinquantaine d’actes discriminatoires à l’encontre de Russes et d’Ukrainiens

L’irruption du conflit russo-ukrainien dans l’actualité et ses conséquences à la fois économiques (inflation, hausse des prix de l’énergie) et sociales (accueil des réfugiés ukrainiens…) ont donné lieu, particulièrement dans les semaines suivant l’invasion russe, à des actes racistes visant la communauté russe et ukrainienne. En un an de guerre, un peu plus de 50 signalements d’actes discriminatoires ont été reçus par Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances. La majorité des faits dénoncés concernent la communauté russe de Belgique qui s’est, notamment, vu refuser certains services bancaires et bourses d’étude.