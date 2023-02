Un an de guerre en Ukraine : "Peu importe que nous soyons épuisés, nous devons continuer ce combat"

Comment vont les Ukrainiens presque un an après la guerre ? Sont-ils épuisés par ces épreuves ou leur volonté de résister à l’agression est-elle intacte ?

Tetyana Ogarkova : "La réponse est nuancée. Ça ne serait pas correct de dire qu’on garde un bon moral, que l’on est toujours courageux et que l’on est sûr que ça va se terminer vite. Non. On comprend maintenant que la guerre peut durer encore, on ne sait pas combien de temps. Les problèmes d’électricité, les frappes en continu, tout cela épuise la population. Mais l’écrasante majorité des Ukrainiens comprend que, malheureusement, on n’a pas le choix. Si on cède, si on ne résiste plus, on connaîtra le sort des territoires occupés par les Russes. Nous avons vu ce qui s’est passé à Izium, à Boutcha, Irpin ou à Kherson (des localités où des crimes de guerre ont pu être commis). C’est une guerre génocidaire, même si le mot peut vous paraître un peu fort. Les Russes tuent les civils, des femmes, des enfants. Des chambres de torture pour enfants ont été découvertes à Kherson. C’est une guerre existentielle pour nous. Peu importe que nous soyons épuisés ou pas, nous devons continuer ce combat. Autant garder le moral et faire ce qu’on peut, nous les civils, pour que cette guerre se termine le plus vite possible."

Quand on parle aux Ukrainiens, on sent souvent une certitude que le pays va en sortir victorieux. Sur quoi se base cette conviction, quand on fait face à un ennemi aussi puissant que la Russie ?

Tetyana Ogarkova : "C’est vrai. Presque tous les sondages donnent une proportion très élevée d’Ukrainiens qui croit vraiment à la victoire de l’Ukraine. Sur quoi cela se base-t-il ? Sur la compréhension que c’est une guerre juste. Nous défendons notre territoire et la vie de nos concitoyens. Nous n’avons jamais provoqué la Russie, nous n’avons jamais agressé la Russie. La Crimée, rappelez-vous, a été annexée en 2014, et une partie du Donbass, occupée. Il y a eu un arsenal de compromis qui est épuisé : l’Ukraine a tout fait pour qu’il n’y ait pas de vraie guerre. Nous avons la certitude d’être du bon côté de l’histoire. On sent qu’il y a une coalition de pays occidentaux autour de l’Ukraine parce que nous défendons ici des principes. Ça donne de l’espoir: le monde civilisé ne peut pas permettre une telle agression. Une cinquantaine de pays étaient présents au sommet de Ramstein par exemple. Avec le temps, on obtiendra une défaite militaire de la Russie. On a tous vu la faiblesse de l’armée russe. Et l’armée ukrainienne a démontré qu’elle était capable de libérer des territoires: la moitié des territoires occupés à partir du 24 février ont été libérés. Ça nous donne l'espoir qu’avec un peu plus de renforts, on pourra arriver à libérer tout le territoire de l’Ukraine."

On voit que, malgré la guerre, il y a encore des affaires de corruption qui émergent en Ukraine, au sein même du gouvernement ukrainien. Il y a aussi un travail interne à faire pour mieux utiliser les ressources disponibles ?

Tetyana Ogarkova : "Oui, il y a parfois des scandales de corruption, jusqu’au sein du ministère de la Défense. Récemment, cela concernait les achats de nourriture pour l’armée. Pour cette corruption-là, il y a zéro tolérance aujourd’hui dans la société ukrainienne. La quasi-totalité de la société vit dans un état de "sur-effort" à cause de la guerre : on fait tous un peu plus qu’on est censé faire en temps normal. Donc, zéro tolérance pour toute personne, toute société qui essaie de profiter d’une guerre qui a déjà causé tant de malheurs, tant de chagrins, tant de souffrances. Je pense que la punition sera rapide. Je crois que les responsables et le Président Zelenski le comprennent à 100%."