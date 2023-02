Un an de guerre en Ukraine : "nos libertés, notre dignité, la prospérité et l’avenir de nos enfants sont en jeu", selon Charles Michel

Soutien à l’Ukraine, fermeté face à la Russie, cette stratégie européenne n’a pu se concrétiser que grâce à l’unité des 27 d’États membres de l’Union européenne. Une unité inespérée tant les sujets de dispute entre les dirigeants européens semblaient s’accumuler ces dernières années sur la table du Conseil européen. Migration, respect de l’état de droit, respect des règles budgétaires, les occasions de se quereller ne manquaient pas.

Pourtant l’invasion russe n’a pas donné lieu au spectacle de la division des 27. Au contraire, elle a ressoudé les Européens. Pour Charles Michel, c’est l’une des erreurs fondamentales de Vladimir Poutine. "Le Kremlin était absolument convaincu que l’Ukraine tomberait vite et s’effondrerait comme un château de carte. On a vu la résistance et le courage ukrainien. Le Kremlin était convaincu que les Européens allaient se diviser, se chamailler, ne tiendraient pas l’unité. Un an plus tard, on voit la robustesse de cette unité. Les Russes pensaient aussi sans doute que nous aurions des tensions avec les États-Unis. Ce n’est pas le cas non plus. Au contraire. L’OTAN s’élargit avec des États membres de l’UE qui ont demandé à rejoindre l’Alliance. Le Kremlin s’est beaucoup trompé. Il met en danger le monde. Il met en danger la Russie".

"Alors, c’est vrai qu’il y a pu avoir des expressions, des communications sur des sentiments qui sont différents au sein de l’Union", analyse Charles Michel, "mais ce qui compte c’est l’unité au travers des décisions prises à l’unanimité et c’est là l’essentiel […], même ceux qui ont peut-être des analyses différentes, à la fin, ne mettent pas l’unité en péril. On l’a vu depuis un an."