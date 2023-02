Un an de guerre en Ukraine : le scoutisme, vecteur d’intégration pour les réfugiés Ukrainiens (témoignages)

Parmi celles-ci, il y a le respect d’autrui et de la nature. "C’est un moment qui dure parfois jusque tard dans la nuit. Nous avions peur qu’elles s’ennuient ou qu’elles ne comprennent pas bien les discours. Mais elles n’ont jamais fait l’impasse sur les séances". Des adaptations semblent également avoir été apportées dans la communication : "Nous avons illustré les règles de nos jeux avec des pictogrammes afin d’être le plus visuel possible". Par contre, Vera et Elena n’ont pas pu échapper à leur "totémisation", la cérémonie durant laquelle les scouts se voient attribuer un totem portant le nom d’un animal qui les caractérise. "Nous tenions à ce qu’elles y prennent part car c’est un symbole d’intégration au groupe", témoigne l’animateur. "La difficulté, c’est que nous ne les connaissions pas bien. Nous nous sommes débrouillés avec ce que nous savions d’elles. Lors d’une fête de notre unité, Vera a chanté en ukrainien. Elle a aussi la particularité d’entrevoir la beauté dans chaque chose. Nous lui avons donc décerné le totem du pinçon car c’est un oiseau qui chante et qui est coloré. Elena est, elle, très observatrice. Dès lors, nous lui avons adjugé le totem du harfang. C’est une espèce de hibou qui est en plus, un animal emblématique en Ukraine. Nous leur avons offert un pull avec leur totem cousu dessus et elles en étaient ravies", a-t-il ajouté.

Maintenant, j’adore

Vera exprime le bonheur qu’elle éprouve désormais au sein de sa troupe : "J’avais peur quand je suis arrivée. Je craignais de ne jamais pouvoir rentrer en contact avec les autres. Maintenant, j’adore. J’ai lié connaissance avec beaucoup de gens et je me suis fait plein d’amis très amusants." Pourtant, c’est le hasard qui l’a conduite en compagnie de sa sœur dans cette unité scoute : "C’est notre ancien voisin à Marchin qui nous avait proposé de nous y emmener en même temps que ses enfants. Il nous a convaincu d’y aller. Il nous a dit que ce serait l’occasion pour nous de nous faire des copines". Colin Monsieurs ajoute : "quand on nous a soumis l’idée de les accueillir, c’était une évidence". Comme elles l’avaient déjà fait auparavant pour d’autres migrants, les associations de scoutisme ont encouragé à venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Ci et là, des unités ont transformé leur local en lieu d’hébergement ou ont lancé des collectes de dons.