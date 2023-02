Un an de guerre en Ukraine : la majorité de la population russe suit Vladimir Poutine, la contestation étouffée

En plus de cette censure, il faut prendre en compte le narratif des autorités qui présente la Russie comme un pays assiégé par des élites occidentales décadentes et qui veulent en finir avec lui. Un récit qui, selon Lev Goudkov, patron du Levada Center, le dernier institut de sondages indépendant classé agent de l’étranger, contribue à figer les positions des pro et anti "opération spéciale" tout en permettant au pouvoir de bénéficier d’un large soutien de la population.

D’autant plus qu’il estime qu’un grand nombre de Russes fait le dos rond, évitant de s’interroger sur la situation dans un souci d’auto-préservation à l’heure où ils sont touchés par l’inflation, la baisse des revenus réels, la peur du chômage ou la mobilisation des réservistes.