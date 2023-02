Un an de guerre en Ukraine : "L’ampleur, la durée et le type de sanctions qui visent la Russie, c’est nouveau pour l’Union européenne"

Quand on regarde ce projet de 10ᵉ paquet de sanctions, on voit que les Européens visent l’Iran pour la livraison de drones kamikazes à la Russie.

Une des raisons principales des sanctions européennes, c’est l’affaiblissement de l’économie russe. Mais l’objectif est également de réduire la capacité de la Russie à mener cette guerre, la capacité à la financer, la capacité à produire ou maintenir des armements et des équipements militaires. Évidemment, si certains Etats, et en l’occurrence l’Iran, fournissent du matériel militaire à la Russie, non seulement ça prolonge la guerre mais, en plus, c’est un contournement des sanctions. Donc il est logique, d’une certaine manière, que l’Union européenne essaie de faire face à ces stratégies de contournement et d’empêcher certains Etats de soutenir la Russie dans son agression qui est en violation du droit international. Et puis c’est un signal vis-à-vis d’autres pays. Et là, évidemment, on pense à la Chine avec les rumeurs ou la possibilité que la Chine, elle aussi, fournisse certains armements à la Russie. Donc c’est un message. C’est leur dire, attention, cela aura des conséquences pour vous, pour votre économie.