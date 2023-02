Ces experts ont appelé à l’arrêt des destructions intentionnelles de sites, institutions et objets d’importance culturelle, historique et religieuse en Ukraine, ajoutant que le dénigrement continu de l’histoire et de l’identité du peuple ukrainien était utilisé comme une justification de la guerre et de la haine. Le communiqué a été rédigé par des rapporteurs spéciaux de l’ONU sur les droits culturels, le droit à l’éducation et la liberté de religion. Ces rapporteurs sont mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies mais demeurent des experts indépendants non rémunérés qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU.