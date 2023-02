Un an de guerre en Ukraine : ces enfants nés au premier jour du conflit fêtent un étrange anniversaire

L’armée russe est entrée en Ukraine il y a un an. Un an de vies chamboulées par la guerre… Et cet anniversaire, il est évidemment compliqué pour beaucoup d’Ukrainiens. Mais il a un goût particulièrement amer pour les femmes qui ont eu un enfant ce jour-là, le 24 février 2022. Ce devrait être un anniversaire dans la joie pour leurs enfants… Mais la fête est difficile pour ces jeunes mères.

Nous avons rencontré Alina, et sa petite fille d’un an, Yeva, née sous les bombes à Kharkiv. "Après l’accouchement, il faut récupérer, s’allonger. Or, à peine trois heures après, nous étions en train de courir avec les enfants. Les autres femmes et moi courions déjà au sous-sol de l’hôpital avec les enfants."

Une autre jeune mère, Anastasia a accouché d’un petit Roman. Je comprends que personne n’oubliera jamais la date de l’anniversaire de Roman. S’il dit que son anniversaire est le 24 février, personne ne fera la fête avec lui. J’apprends à être une mère, et c’est beaucoup plus facile que d’accepter la réalité de la guerre. Parce que Roman est là et il va bien, et petit à petit la vie reprend le dessus".