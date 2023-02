Un an de guerre en Ukraine : ce qui marque le plus "c’est le niveau de destruction" pour Christopher Stokes (MSF)

Le coordinateur des urgences pour MSF en Ukraine et ses équipes sont impressionnés par "la force de réactivité de la société civile ukrainienne. Tout le monde s’organise pour aider, pour aider des civils. Il y a un vrai sentiment d’assistance, de générosité." Une société civile qui s’organise aussi très rapidement "et qui prend beaucoup plus de risques que les acteurs internationaux de l’aide et qui évacuent aujourd’hui à Bakhmout pratiquement sur la ligne de front. Et donc avec des risques très importants pour leur personne."