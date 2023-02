Un an de guerre en Ukraine : au cœur de la défense anti-aérienne ukrainienne, chargée de défendre les infrastructures énergétiques du pays

Depuis des mois, l’armée russe frappe les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le pays a donc renforcé son système de défense anti-aérien. Défendre par le ciel est vital pour les équipes. "Lorsque des infrastructures sont frappées par les Russes, c’est toute la population qui est frappée. Les enfants et les familles souffrent. Tout le monde souffre de cela d’une certaine manière. À chaque fois, c’est un choc", explique le commandant de l’unité.

Sur le terrain, les hommes ont tissé des liens durables. "Evidemment, notre équipe est devenue une famille pour nous. Ça nous remonte le moral. On se considère comme des frères et on restera frères avec l’équipe jusqu’au bout", témoigne le chef d’équipe d’un blindé de la garde nationale ukrainienne.