Un an de guerre en Ukraine : à quelques exceptions près, pourquoi l’Ukraine n’attaque-t-elle pas la Russie ?

Les capacités ukrainiennes

Le premier élément concerne les capacités ukrainiennes. Pour mener à bien des attaques en Russie, "il faudrait que l’Ukraine dispose de missiles à longue portée qu’elle soit encline à utiliser pour ce type de cible". Or, ces capacités font défaut, estime le spécialiste. Sachant cela, outre des opérations réalisées avec des agents dormants, de sabotage, voire des drones, "cela reste assez difficile".

Le soutien des Occidentaux

Deuxième élément, "je pense qu’il y a aussi une conscience très vive dans le chef de l’état-major et des autorités politiques ukrainiennes que les soutiens occidentaux de l’Ukraine considèrent qu’il est inconcevable d’attaquer directement le territoire de la Fédération de Russie, pour ne pas enclencher une véritable escalade." Des règles d’engagement implicites pourraient donc exister et seraient formulées aux Ukrainiens. On comprend qu’il serait probablement mal venu de contourner ces règles étant donné que cela mettrait mal à l’aise "ceux qui sont leurs principaux fournisseurs d’armement".

Ces règles ont, dans un premier temps, une dimension très pratique. Le spécialiste rappelle que "maintenant, on va certainement monter avec les dernières livraisons américaines à 150 km, voire un peu plus". Le débat autour de la livraison d’avions est certainement lié à ces questions.

L’opinion publique russe

Dernier point, selon ce spécialiste : l’importance de l’opinion publique en Russie. Nicolas Gosset, estime qu’au moment de lancer l’opération militaire, les services de sécurité, le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie), l’état-major, les services de renseignement ont manqué de capacité d’appréciation sur la situation.

Utilisé par le pouvoir russe pour rallier la population

À l’inverse, les Ukrainiens "sont très sensibles et très informés sur le pouls de l’opinion publique en Russie. Ils ont réalisé au moment de l’attaque sur la base militaire d’Engels que c’était utilisé par le pouvoir russe pour rallier la population derrière le drapeau et que ça a accrédité dans le discours officiel russe la thèse officielle que l’Occident est en guerre contre la Russie. Que nous voulons détruire la Russie, que nous utilisons l’Ukraine à ces fins. Ça, avec toutes les couches de guillemets nécessaires, c’est le discours ambiant qui est aujourd’hui vendu par le pouvoir russe en direction de sa population."

C’est une guerre de l’Occident contre la Russie par le biais de l’Ukraine

Le chercheur à l’IRSD ajoute qu’il ne faut jamais oublier que "dans le discours adressé par les autorités russes à la population, la guerre d’invasion de l’Ukraine est réécrite comme une guerre de l’Occident contre la Russie par le biais de l’Ukraine." Et pour appuyer cette analyse, il rappelle qu’après l’attaque de la base militaire d’Engels, des systèmes antimissiles Pantsir ont été déployés sur le toit de certains bâtiments à Moscou contre une éventuelle attaque. En rendant ces unités de défense visibles par la population, "on accrédite et on valide la thèse officielle selon laquelle le pays est sous attaque". Les Ukrainiens seraient conscients du caractère contre-productif de ce type d’attaque, estime toujours, Nicolas Gosset.