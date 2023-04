Un an de congé de naissance à se répartir entre parents, c’est souhaitable ?

Toutefois, quelques craintes subsistent. "Nous craignons que l’année de congés à répartir entre les parents soit surtout prise par les mères", confie Caroline Tirmarche, responsable du service d’études de la Ligue des Familles. "On le voit dans les pays où le congé de naissance est transférable entre parents et on le voit aussi pour les autres congés familiaux chez nous." En effet malgré l’augmentation, à peine 5000 pères ont pris un congé parental à temps plein ou à mi-temps l’an dernier, contre 20.000 mères. De plus en Suède, 10 à 15% des pères ne prendraient aucun jour de congé de paternité, la faute aux stéréotypes de la société d’une part et aux salaires toujours plus élevés des hommes, d’autre part. En Belgique, ce chiffre grimpe à 26% selon le dernier rapport de l’Ipsos.

Véronique De Baets, porte-parole pour l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH), a les mêmes appréhensions. "Il faut aussi prendre en compte l’écart salarial plus important entre les hommes et les femmes dans les pays nordiques qu’en Belgique", affirme-t-elle. Selon les chiffres de l’OCDE, cet écart était en effet de 11,2% en Suède contre 5% en Belgique en 2021. "Cet écart est dû au fait que les femmes prennent de plus longs mois de congé que les hommes. Elles reprennent ensuite à temps partiel et sont souvent plus représentées dans la fonction publique dans les pays nordiques que dans la fonction privée. Si l’on octroyait de très longs congés à se partager entre parents au moment de la naissance en Belgique, nous pourrions donc nous attendre à ce que les mères s’absentent 8, 9 voire 10 mois du travail alors que les pères ne s’absenteraient qu’un mois."