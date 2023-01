Un an d'attente pour obtenir une nouvelle voiture : pourquoi les délais de livraison des véhicules neufs sont-ils si longs ?

Comme le délai varie en fonction du constructeur, du modèle, de la motorisation et des options, tirer des conclusions générales est donc assez compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que plus la demande est précise, plus le délai sera élevé, comme le confirme Henri de Hemptinne : "Si vous voulez une voiture vraiment individualisée avec certaines options ou certaines couleurs, un délai d'attente entre six et huit mois est certainement une réalité et peut-être même pour certains modèles, comme les marques premium, cela peut aller jusqu'à un an et demi, voire deux ans."