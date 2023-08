Comment se passe l’organisation des Jeux Paralympiques ?

"Tout se passe bien. Le premier événement test a eu lieu et il y a des enseignements importants à en tirer. Ils constituent une phase très importante de la préparation. Désormais il est temps de mettre en place ce qui a été planifié depuis plusieurs années, c’est aussi le moment de peaufiner un peu tout cela, dans les moindres détails. Et puis il est aussi vraiment temps pour nous de promouvoir les Jeux Paralympiques. On veut vendre les 2,8 millions de tickets mis à disposition à l’automne. Il est donc temps de promouvoir l’événement, de faire de la publicité parce qu’on veut avoir des stades combles pour les Jeux."

Avez-vous été rassurés concernant la qualité de la Seine ? Lors de l’évènement test de paratriathlon, les athlètes n’ont pas pu nager en raison d’inquiétudes sur la qualité de l’eau.

"Pour le moment, le comité et les autorités parisiennes sont encore en train de tenter de comprendre les données que nous avons en notre possession sur la qualité de l’eau. Nous n’avions pas encore toutes les réponses et donc nous n’avons pas voulu prendre de risque avec la santé des athlètes. Ils sont encore en train d’analyser tout ça avant que l’on puisse être rassuré. Mais bon c’est l’un des rôles des événements tests, il vaut mieux que cela arrive maintenant et pas pendant les Jeux. On continue à travailler de concert avec les autorités parisiennes pour tenter de comprendre où on en est avec la qualité de l’eau."

Les objectifs de ces Jeux Paralympiques ?

"Ils doivent être les plus spectaculaires de l’histoire. On a une combinaison unique en termes de sports. Le sport paralympique n’a jamais été aussi fort qu’il ne l’est aujourd’hui. Notamment en termes purement sportifs : le nombre d’athlètes, le niveau de ceux-ci… Nous aurons la chance de pouvoir de nouveau accueillir du public après deux éditions des Jeux sans spectateur (JO d’été et d’hiver). Ça va être génial de les voir revenir à Paris. Si on vend tous les tickets, il s’agira d’un record pour les Jeux Paralympiques (le record actuel date de Londres avec 2,7 millions de tickets vendus). Et puis les lieux sont juste incroyables. Certains événements vont se dérouler dans des lieux iconiques. Le cecifoot va se jouer près de la Tour Eiffel, le Taekwondo dans le Grand-Palais, l’équitation à Versailles, Roland-Garros accueillera le tennis… On a ces décors iconiques en sport et dans l’histoire des hommes. Tout cela avec le retour du public… Tout cela promet d’être spectaculaire."

Le principal challenge ?

"Notre défi à présent c’est de comprendre comment profiter au mieux de tout cela. Comment tirer au mieux profit de tous ces éléments réunis pour donner un meilleur héritage à Paris, mais aussi un héritage à un niveau plus large. Comment ce qui va se passer à Paris va impacter les personnes porteuses de handicap à plus large échelle ? Au Burundi, au Guatemala, en Belgique. Comment s’assurer que le message d’inclusion atteigne bien les quatre coins du globe ? On prévoit d’atteindre 4,1 milliards de personnes dans le monde grâce aux diffuseurs, ce serait plus qu’à Tokyo. C’est donc ça notre défi. Comment maximiser au mieux l’opportunité que nous avons."

Toutes les infrastructures seront-elles totalement adaptées aux athlètes paralympiques ?

"On a aucun doute quant à la qualité des infrastructures qui accueilleront les athlètes. Qu’il s’agisse du village, des lieux des compétitions, des transports, tout a été très bien organisé et correspond aux meilleures possibilités en termes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Nous sommes totalement confiants à ce sujet. Ce sur quoi on doit encore travailler, c’est à rendre la ville accessible pour tous. Les personnes à mobilité réduite, le public… La ville a annoncé il y a quelques mois de gros investissements pour rendre tout cela possible. Les jeux vont être un catalyseur en France pour que la majorité des endroits soient plus accessibles aux personnes à mobilité réduite."

En Belgique le handisport est de plus en plus suivi et médiatisé, ressentez-vous pareil enthousiasme à une plus large échelle ?

"Oui on le ressent. On l’a senti en Belgique avec l’incroyable campagne pour Tokyo 'Now it’s time to stare', c’était une campagne brillante menée par le comité paralympique belge, qui est une équipe incroyable avec laquelle on aime vraiment travailler. Mais oui, dans de nombreux pays les comités paralympiques et les diffuseurs mettent de plus en plus les bouchées doubles dans la promotion des Jeux, c’est un travail de longue haleine qui ne se déroule pas seulement en période olympique. Il faut promouvoir les événements, les sports et les athlètes entre-temps pour créer une sorte d’émulation au moment des Jeux. Et oui je pense que l’engouement se déroule à un niveau global, et je pense qu’on est à une étape où de plus en plus de monde veut suivre les Jeux Paralympiques. Ce n’est pas seulement un phénomène qui se déroule en France, en Belgique, même si je suis vraiment ravi que cela se passe comme ça en Belgique."

Personnellement qu’espérez-vous de ces Jeux Paralympiques ?

"Ces Jeux vont être spectaculaires. Personnellement, j’aime voir que le mouvement paralympique se consolide et devient l’événement le plus transformateur de la planète. Pas seulement en sport. C’est un événement qui contribue à changer des vies partout dans le monde. 1,2 milliard de personnes sur terre sont porteuses d’un handicap. Donc quand on achète un ticket, quand on regarde à la télévision on le fait parce qu’on veut voir un sport, quand on veut suivre une discipline, mais c’est bien plus qu’un événement sportif. Les gens regardent et s’emballent pour le sport, mais ils se rendent compte que c’est bien plus que ça. Ça contribue à changer le monde, ça permet de faire évoluer les possibilités des personnes porteuses d’un handicap. Le comité paralympique associe les Jeux avec un mouvement plus large défenseur des droits des personnes handicapées. Et c’est le bon moment pour nous d’associer les deux, on veut le faire en force à Paris après avoir été fortement limité par la pandémie de Coronavirus à Tokyo."

Votre plus grand rêve pour le mouvement paralympique ?

"D’être suivi et reconnu dans le monde entier comme un mouvement qui change des vies bien au-delà du sport. Mon rêve c’est de contribuer à changer le monde par le handisport."