Un an avant les élections communales : quels enjeux en Province de Liège ?

Dans un an jour pour jour, vous élirez vos représentants communaux et provinciaux. A quoi faudra-t-il rester attentifs dans l’année qui vient et le jour du scrutin ? Nous en avons discuté avec le politologue de l’Uliège Geoffrey Grandjean.

Le premier enjeu que perçoit Geoffrey Grandjean, c’est la longueur de la campagne électorale. Le scrutin communal et provincial va suivre les élections fédérales, régionales et européennes. Les mêmes candidats vont-ils se présenter des deux côtés ? Les formations de gouvernement obligeront-elles certains élus à choisir entre deux niveaux de pouvoir ?

D’un point de vue plus local, faut-il s’attendre à ce que les inondations de 2021 influencent les résultats de l’élection de 2024, à Pepinster et à Trooz par exemple ? Idem pour les travaux du tram à Liège, les électeurs ne percevant pas toujours clairement le rôle exact joué par les autorités communales.

S’il faut rapprocher la loupe de certaines communes en particulier, Geoffrey Grandjean cite les communes de Herstal, Seraing et Liège. Il faudra y observer les résultats du PTB en regard de ceux du PS. Les deux partis voudront-ils s’allier pour former des majorités ou au contraire se regarderont-ils comme des adversaires ?

A Verviers, il faudra rester attentif aux regroupements en particulier du côté droit de l’échiquier électoral. A Huy, le score en voix du ministre Christophe Collignon, bourgmestre en titre, pourrait être intéressant.

Plus largement, Geoffrey Grandjean se pose la question de la place laissée dans les partis à la génération montante. A Liège, la libérale Christine Defraigne s’arrête là, mais qui lui succédera ? Et au PS, que décidera Willy Demeyer qui laisse entendre qu’il "n’a pas encore décidé", mais qui aimerait être le mayeur qui inaugurera le tram.