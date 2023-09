Un an après son agression, Salman Rushdie publie "La Cité de la Victoire" un roman féministe, entre réalisme et magie

Une année à la suite de l’attaque au couteau qu’il a subi en août aux Etats-Unis et qui a failli lui coûter la vie, Salman Rushdie, 76 ans, nous offre cette histoire divertissante et édifiante, qui commence et se termine par un incendie et une décapitation, comme le raconte Gorian Delpâture : "L’armée d’un minuscule Royaume va être exterminée par une armée rivale. Tous les hommes vont mourir. Comme le veut la tradition en Inde, toutes les femmes doivent s’immoler par le feu. C’est ainsi que décède la mère de la jeune Pampa Kampana qui assiste à l’affreux spectacle […] En conséquence, elle refusera toute sa vie de se sacrifier pour les hommes".

Sur les cendres du bûcher des femmes, s’élèvera une ville, Bisnaga, qui naîtra de graines magiques et qui durera plus de deux siècles. C’est dans cette ville que Pampa Kampana se battra pour que les hommes considèrent les femmes autrement.

"Grâce à la Déesse qui lui transmet ses pouvoirs, la jeune fille est capable de donner naissance aux habitants par son souffle magique, de se transformer en oiseau, d’élever des murailles, elle sera Reine deux fois, sera amoureuse de beaux Portugais roux, aura six enfants…" explique le chroniqueur.

Il conclut : "Jouant avec les codes du fantastique exotique, du réalisme magique et de l’histoire réelle, La Cité de la Victoire est aussi une réflexion très intelligente sur la manière dont l’Histoire est racontée et utilisée politiquement […] C’est aussi un roman sur les religions et leurs méfaits, un roman féministe où les femmes ne sont ni voilées ni cachées".

► Découvrez l’entièreté de cette chronique d’Entrez sans frapper dans le podcast ci-dessus.