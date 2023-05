Un an après sa victoire à The Voice, ALONN chante en live son premier single "Happy Over Sad"

ALONN était l’invité du 8/9 pour la sortie de son tout premier single Happy Over Sad. Un titre porté vers l’optimisme, dont il a présenté en direct une version acoustique.

Gagnant de la saison 10 de The Voice, Alec revient sous son nouveau nom de scène : ALONN. "J’avais envie de faire la différence entre ma vie artistique et ma vie personnelle, et j’ai décidé de (laisser ?) transmettre ma solitude, qui fait partie de moi et que j’ai décidé d’accepter", explique-t-il.

Depuis sa victoire dans l’émission, ALONN s’est essayé dans plusieurs styles différents à la recherche de son identité musicale. Un travail qui vient de donner naissance à son tout premier single, Happy Over Sad, une chanson qui essaie de voir le bon côté de la vie, et incite à se souvenir du positif pour ne pas se laisser abattre par tout ce qui arrive.

Dans le 8/9, ALONN a interprété une version acoustique de ce premier morceau.