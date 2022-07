Un an après les inondations : où en est la politique d’aménagement des sols, le "Stop béton" une réalité ?

Il y a un peu plus d’un an de terribles inondations ont frappé la Wallonie faisant 39 victimes, des centaines de blessés, et quelque 100.000 sinistrés. Un an plus tard, comment a évolué la politique d’aménagement du territoire ? Les inondations l’ont prouvé, l’étalement urbain et les constructions aggravent les effets des orages. Le béton n’est évidemment pas le seul responsable, rappelons qu’il s’agissait d’un phénomène météorologique extrême, mais cette artificialisation des sols devient les eaux et les crues vers les centres-villes.

Après la catastrophe, le ministre wallon de l’Economie et de l’Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) a promis des évolutions par rapport au plan "Stop béton", en 2050, et des adaptations du schéma de développement territorial.