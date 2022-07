Un an après les inondations, les stations d'épuration de Wegnez et Goffontaine sont toujours à l'arrêt le long de la Vesdre

Depuis les inondations de juillet 2021, les eaux de la Vesdre ne sont plus épurées: les flots déchaînés ont en effet fortement endommagé les stations d'épuration situées le long de la rivière et qui épurent les eaux usées des villes qui la bordent. Un an après la tragédie, seule la moitié d'entre elles est à nouveau fonctionnelle.

Un coût estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros

Les stations d’épuration de Membach et de La Brouck sont à nouveau en partie opérationnelles. Par contre, ce n’est pas le cas de Wegnez, la plus importante, et de Goffontaine. "La station d'épuration de Wegnez, qui épure les eaux de Verviers, a été complètement détruite. Elle est toujours à l'arrêt actuellement" explique Frédéric Navez, chef de service à l’A.I.D.E. "La station d'épuration de Goffontaine, qui reçoit les eaux de la Hoëgne, de Theux, de Spa, et de Pepinster, a également été totalement inondée et est totalement hors service."