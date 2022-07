Un an après les inondations, les proches des victimes tentent de se reconstruire

"C’est ici que ça s’est passé le 15 juillet", explique Véronique. "On est venu les chercher vers 11 heures avec un zodiac. Ils devaient aller jusqu’au Delhaize. Il y a une crasse qui s’est mise dans l’hélice." Le zodiac est alors emporté par le torrent, il se retourne un peu plus loin, sous les yeux de pompiers qui partent à leur secours.

Les 5 plongeurs survivront, sauvés par leur expertise et leur équipement.

Deux d’entre eux seront secourus après 5 heures passées sur une carcasse de voiture, au milieu des eaux déchaînées. Alain, sa compagne Evelyne et le dernier civil n’auront pas cette chance. "Il y a plein de choses qu’on ne sait pas", regrette Véronique. "On est dans une souffrance depuis un an. On ne sait pas… Il n’y avait pas de gilets de sauvetage, il n’y avait pas de protection à l’hélice, il y avait plein de choses qui n’allaient pas."

Une plainte contre X

La famille a contacté les pompiers, les autorités. En vain. Seules deux assistantes sociales ont pu les aider un peu, mais les questions restent sans réponses.

Alors, pour enfin avancer, les enfants d’Alain vont en justice. Ils portent plainte contre X. Mais ils tiennent à être clairs : ils n’en veulent pas aux secouristes. Ils sont soutenus dans leur démarche par la famille : "Moi, je n’en veux pas aux pompiers, ces pauvres pompiers qui ont essayé de faire leur boulot convenablement, et malheureusement, c’est un échec pour eux. Mais je pense qu’ils n’avaient pas les moyens pour le faire", explique Véronique.

Vendredi, cela fera un an qu’Alain est parti. Un an que la vie de cette famille et celle des proches des 38 autres victimes ont basculé. Un an que ces familles tentent de se reconstruire, de vivre différemment, et d’aller de l’avant.