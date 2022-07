"Un an après les inondations, le traumatisme est toujours là, d'autant plus que la date anniversaire arrive" témoigne Davide Celestri, médecin à Trooz

Les crues ont ravagé son domicile et son cabinet l'été dernier. A l'heure actuelle, le médecin n'a pas encore pu reprendre ses activités dans son ancien lieu de travail. "Cela a été un parcours du combattant avec les assurances" explique-t-il. Résultat: les travaux ont commencé il y a à peine un mois. En attendant, le médecin reçoit ses patients dans un container.

Des patients chez qui le traumatisme est toujours présent, un an presque jour pour jour après les crues: "Le traumatisme est d'autant plus présent que la date anniversaire arrive. Mes patients reviennent ici un peu plus nerveux, plus tendus, découragés, épuisés, avec des symptômes d'anxiété, de déprime, voire de dépression. D'autant plus que maintenant, ça fait un an. La population générale pense que c'est classé, mais on est loin de là."

Retrouvez l'interview complète du docteur Davide Celestri dans notre vidéo.