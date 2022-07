Un an après les inondations la RTBF vous propose un programme spéciale en radio et en TV

Du 13 au 15 juillet 2021, des inondations catastrophiques ont touché 20 communes et tué 41 personnes. Plusieurs cours d’eau, comme la Meuse, la Vesdre ou encore l’Ourthe, sont sortis de leurs lits et ont tout emporté sur leur passage : des voitures, des habitations, des souvenirs, la vie entière de certains habitants balayée par le courant.

Durant un an, Valène De Valck, la réalisatrice, a suivi plusieurs sinistrés touchés par les inondations à différents niveaux. Il y a Christiane qui a perdu sa maman et une partie de son logement, Michelle qui se bat pour reconstruire une maison d’aide à la jeunesse pour 15 enfants, Julie qui veut rouvrir le magasin de jouets de sa maman, Marc qui a échappé de justesse à la noyade, Julien, Sarah et leurs deux enfants en quête d’un logement de transition à Namur, Nathalie qui refuse de quitter sa maison malgré les difficultés matérielles et enfin Margueritte, 20 ans, qui s’est jetée à l’eau pour venir en aide aux habitants de son quartier.

Comment garder la tête hors de l’eau ? Comment se reconstruire après une catastrophe telle que bon nombre de sinistrés sont obligés de tout reconstruire, de tout recommencer depuis le début. C’est ce que le documentaire " Inondations, un an après. La tête hors de l’eau " a tenté de savoir.

" Inondations, un an après. La tête hors de l’eau ", un documentaire à découvrir le mercredi 13 juillet à 20h35 sur La Une. Egalement le 13 juillet depuis Pepinster, Ophélie Fontana et ses équipes intervieweront les témoins de ce drame.