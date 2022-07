Un an après les inondations la RTBF vous propose un programme spécial en radio et en TV

A 20h35 le documentaire " Inondations, un an après. La tête hors de l’eau " sera diffusé sur La Une.

Durant un an, Valène De Valck, la réalisatrice, a suivi plusieurs sinistrés touchés par les inondations à différents niveaux. Il y a Christiane qui a perdu sa maman et une partie de son logement, Michelle qui se bat pour reconstruire une maison d’aide à la jeunesse pour 15 enfants, Julie qui veut rouvrir le magasin de jouets de sa maman, Marc qui a échappé de justesse à la noyade, Julien, Sarah et leurs deux enfants en quête d’un logement de transition à Namur, Nathalie qui refuse de quitter sa maison malgré les difficultés matérielles et enfin Margueritte, 20 ans, qui s’est jetée à l’eau pour venir en aide aux habitants de son quartier. Comment garder la tête hors de l’eau ? Comment se reconstruire après une catastrophe telle que bon nombre de sinistrés sont obligés de tout reconstruire, de tout recommencer depuis le début. C’est ce que le documentaire " Inondations, un an après. La tête hors de l’eau " a tenté de savoir.

" Inondations, un an après. La tête hors de l’eau ", un documentaire à découvrir le mercredi 13 juillet à 20h35 sur La Une.

A 22h00 s’en suit un second documentaire " A travers les nuages "

En 2021, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Province de Liège. La Vesdre est sortie de son lit et a inondé plusieurs localités telles que Pepinster, et Trooz. Un bilan humain lourd et une région dévastée. Ce documentaire s’intéresse aux moments de lumière, de solidarité, l’entraide, et les initiatives citoyennes positives qui sont nées pendant et à cause de cette catastrophe. " A travers les nuages " un documentaire à découvrir le mercredi 13 juillet à 22h00 sur La Une.