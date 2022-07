Un an après les inondations, la reprise des activités des entreprises reste difficile

Pour Bruno, le travail ne manque pas. Les entretiens s’enchaînent. Et s’il peut travailler aujourd’hui dans son showroom flambant neuf, c’est avant tout grâce au soutien de sa famille, et notamment de son fils Basile qui l’a épaulé dès le début : "C’est très important, d’abord pour le moral, pour le soutenir, et puis parce qu’on vit de ceci. Donc il fallait qu’on reprenne le plus rapidement possible."

Cependant la situation est loin d’être idéale, le garage attend toujours d’être indemnisé par les assurances, pour des dégâts évalués à plus de 600.000 euros.