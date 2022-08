Un an après les inondations, la rentrée scolaire de l'Ecole de l'Est à Verviers reste précaire

La rentrée scolaire s'effectuera de nouveau dans des conditions précaires à l'école communale de l'Est dans le quartier précarisé de Pré-Javais à Verviers. Plus d'un an après les inondations, le rez-de-chaussée est toujours inutilisable.



La rentrée s'effectuera donc comme l'an passé avec une partie de l'école délocalisée. Cependant, l'avenir s'éclaircit, car les travaux de réfection sont prévus par la Ville de Verviers pour 2023 avec un subside espéré de la Fédération Wallonie Bruxelles.