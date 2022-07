Un an après les inondations, l'Union Limbourg Football Club va pouvoir retrouver ses installations

Un an après les inondations, le foot va pouvoir reprendre ses droits à Limbourg. Le club de l'Union Limbourg va en effet revenir jouer dans ses installations après un an d'exil. Son président, Marc Schyns, était l'un de nos invités ce lundi dans l'émission spéciale inondations de Liège Matin.

Après avoir joué une saison à Baelen, le club va donc enfin pouvoir rentrer à la maison, pour le plus grand bonheur de tous: "Heureux, on l'est, mais on le sera vraiment d'ici un mois quand tout va recommencer réellement" confie le président. "Tous les gros travaux sont finis. Depuis vendredi, tout et fini. Baelen a déjà recommencé à s'entrainer sur nos terrains, ce qui est logique, on leur rend la pareille. Maintenant, il faudra encore un petit temps, un mois ou deux, pour que tout soit vraiment terminé."

Et malgré les circonstances, malgré les joueurs qui étaient aussi sinistrés, on peut dire que le club de P4 a réalisé une assez bonne saison: "C'était vraiment inattendu" reconnait Marc Schyns. "On s'était dit que ça allait être une saison vraiment de transition. On n'avait pas fait de transfert, on a joué avec nos jeunes, et on a même joué le tour final. Maintenant, pour l'année prochaine, on a vraiment d'autres objectifs. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on les atteint. Mais on va essayer de faire tout notre possible pour monter."

La rénovation des installations a été faite sur fonds propres, mais le club a été bien soutenu: "Il faut quand même dire qu'on a été très bien aidés par la Croix-Rouge et par le Kiwanis de Welkenraedt. Sans eux, je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé" conclut le président.

