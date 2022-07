Un an après les inondations du 14 juillet, "les travailleurs sont encore dépassés par le nombre de demandes d’aides", assure Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté

Pour Christine Mahy, le gouvernement a certes agi, mais trop tardivement. Et beaucoup de choses restent encore à faire. "Il y a eu une difficulté à mettre les choses en route en rapidité réelle", assure-t-elle. "Il y a eu des renforcements d’aides mais qui sont venus au fil des mois. Cela traduit une lourdeur administrative et une difficulté à prendre la saisie des faits réels immédiatement. Une difficulté à croire le terrain immédiatement sur le fait qu’il fallait y aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Aujourd’hui, il y a encore des équipes sur le terrain qui sont arrivées en février, mars, avril de cette année-ci parce que tout n’était pas réglé. Les travailleurs sont encore dépassés par le nombre de demandes d’aides. Il faut des accompagnements rapides et durables."

"On attend plus du gouvernement"

La secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté s’est également exprimée au sujet des mesures qu’a mises et que mettra en place le gouvernement pour maintenir le pouvoir d’achat de la population. "Nous avons besoin de voir une intensité de décision plus importante que celle que nous avons vue jusqu’à présent", estime-t-elle. "On a vu que le gouvernement faisait des efforts en termes d’énergie et de tarif social, ce qui aide une partie de la population. Mais ça ne veut pas dire que la frange de la population qui a le plus besoin d’être protégée vit bien. Cela veut juste qu’elle ne s’écroule pas plus."

Pour elle, le gouvernement doit en faire plus pour aider les Belges qui n’ont pas accès au tarif social. "Nous avons besoin de mesures beaucoup plus audacieuses. On attend plus en termes de mesures structurelles. Il faut agir sur le logement, sur la fiscalité, sur le revenu, renforcer la sécurité sociale et supprimer le statut cohabitant. Et faudra que le gouvernement l’entende car lorsqu’une population est très appauvrie, ça grogne très fort. Aujourd’hui, ça grogne par la déprime, mais un jour, ce sera par l’explosion."