Un an après les inondations de juillet 2021, le gouvernement wallon fait le point : suivez la conférence de presse en direct

C’était il y a presque un an, à la mi-juillet 2021, la Belgique faisait face à des inondations de grande ampleur après des pluies torrentielles.

Le gouvernement wallon a organisé ce lundi 4 juillet une conférence de presse pour faire le point en forme de "bilan et perspectives" sur cette catastrophe qui a marqué l’histoire de notre pays.

Elio Di Rupo (PS), le ministre-président wallon, en a profité pour critiquer ses opposants politiques. "Je trouve parfois que la mauvaise foi dépasse le mauvais goût. On a vu certains se faire filmer faisant croire que ce sont eux qui aident matériellement les gens et puis ils en font une publicité sur leur site", a-t-il observé.

Et à ceux qui critiquent la gestion de la catastrophe du côté des assurances, Elio Di Rupo rappelle que la Région a mis à disposition le numéro de téléphone 1718 pour les dossiers qui s'éternisent. Depuis sa mise en place en mai de cette année, ce numéro a reçu environ 150 appels.

"On a répertorié 1000 sites sur les berges qui nécessitaient une intervention d'urgence. Presque la moitié de ces travaux sont terminés", a poursuivi le ministre-président wallon. Et d'ajouter que "ça prend du temps parce qu'on est tenus par des marchés publics et on ne peut pas décider avec l'entreprise untel de travailler là-dessus. On doit impérativement passer par des marchés publics. Même si on en réduit les délais, ça prend du temps".

Adaptations au barrage d'Eupen

D'autant plus que "quand on a désigné quelqu'un, il faut laisser deux semaines si pas plus parce qu'il pourrait y avoir un recours au conseil d'Etat. C'est extrêmement handicapant dans les moments où on aimerait avoir les mains totalement libres".

"On doit se préparer globalement à gérer les situation et mieux identifier les différents risques et les combattre", a reconnu Philippe Henry (Ecolo), ministre en charge des Infrastructures et de la Mobilité en Wallonie.

"En ce qui concerne les barrages, on va mettre en oeuvre les recommandations de la commissions d'enquête : formaliser un cadre légal et des audits systématiques et travailler sur une gestion plus dynamique qui anticipe plus encore les différents modèles d'hydrologie possible", a encore détaillé Philippe Henry.

Le ministre ajoute que "dans l'immédiat on s'est mis en situation de prudence" avec "une augmentation de volume capable d'être rempli dans le barrage d'Eupen suite à la catastrophe et donc un accord provisoire avec la SWDE (Société wallonne des Eaux, ndlr), ce qui a un impact sur la quantité d'eau disponible, le temps d'affiner les modèles".